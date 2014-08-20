“Convinta adesione alla raccolta firme per chiedere una proroga di 18 mesi al PNRR”
Mangialardi: "Auspico che la Giunta regionale e il Governo nazionale sostengano questa richiesta"
Voglio esprimere la mia convinta adesione alla raccolta firme promossa da Matteo Ricci insieme agli altri eurodeputati del PD e agli amministratori locali del gruppo PSE al Comitato europeo delle Regioni per la proroga di ulteriori 18 mesi del PNRR, attraverso una lettera rivolta alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto.
Un richiesta in linea con la risoluzione non legislativa approvata dal Parlamento europeo lo scorso giugno, nella quale è stato giustamente evidenziato il ruolo stabilizzatore del Recovery Fund nel contesto attuale di incertezza economica.
Come evidenziato non da ultimo dall’assessore Calcinaro, anche la nostra Regione sconta ritardi incolmabili nella messa a terra delle risorse PNRR, specialmente per ciò che concerne la strategica Missione 6 – Salute, con la sancita impossibilità di completare nei termini stabiliti almeno 6 tra Case di Comunità e Ospedali di Comunità.
Queste strutture, tuttavia, sono assolutamente indispensabili per ridisegnare la medicina del territorio nella nostra Regione e non possiamo permetterci di perdere la straordinaria opportunità rappresentata dalla disponibilità di questi fondi europei.
Auspico dunque che la Giunta regionale e il Governo nazionale sostengano questa richiesta.
Depositerò in merito un Ordine del Giorno al Documento di Economia e Finanza Regionale 2026-2028 (DEFR) non appena verrà discusso in Consiglio.
Maurizio Mangialardi
Consigliere regionale PD Marche
