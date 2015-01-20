“Giovani, le Marche hanno bisogno di voi” E' il messaggio lanciato dal Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui in occasione della Giornata delle Marche

Un messaggio forte, deciso e concreto quello lanciato dal Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui dal palco del Teatro “La Fenice” di Senigallia dove si è celebrata la Giornata delle Marche.

Un intervento in perfetta sintonia con il tema di questa ventunesima edizione della Giornata delle Marche dedicata ai giovani ai quali il Presidente Pasqui si è rivolto “non come destinatari passivi delle politiche pubbliche, ma come protagonisti attivi, capaci di interpretare il presente e immaginare il futuro”.

Sempre rivolgendosi ai giovani il Presidente Pasqui ha poi affermato: “Le Marche hanno bisogno di voi, della vostra energia, della vostra intelligenza e della vostra creatività”.

Pasqui ha poi confermato quello che intende essere l’impegno e il ruolo del Consiglio regionale in questo percorso condiviso. “La nostra responsabilità istituzionale è lavorare su più fronti per sostenere la formazione, rafforzare il legame con il mondo produttivo, promuovere un’economia dinamica e innovativa, valorizzare le eccellenze e, soprattutto, alimentare la fiducia. Perché i giovani che vivono nelle Marche, o che le guardano da lontano, devono avere fiducia nelle possibilità che questa regione può offrire”.

Un invito a credere fortemente nelle potenzialità del territorio marchigiano, quindi a rimanere, investendo con fiducia su loro stessi e sui propri progetti, o tornare, attratti dalle opportunità che le Marche possono offrire. “Da parte nostra – ha assicurato Pasqui – continueremo a lavorare affinché il vostro talento possa trovare qui il suo spazio naturale”.

Infine, rivolgendosi alla campionessa Sofia Raffaeli, premiata con il Picchio d’oro: “Porta nel mondo l’immagine della marchigianità, talento unito al sacrificio, radici unite all’ambizione, umiltà unita alla grandezza. Una regione che crede nei giovani e che attraverso i giovani cresce e si afferma”.