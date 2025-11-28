“Niente sarebbe stato più lo stesso”, un viaggio emozionante dentro la musica e dentro la vita Uscito un libro che intreccia racconti e saggi diversi per tono, ritmo e atmosfera, uniti da una costante invisibile: la musica

251 Letture Cultura e Spettacoli

Andrea Pongetti intreccia racconti e saggi diversi per tono, ritmo e atmosfera , uniti da una costante invisibile: la musica, intesa come memoria, linguaggio, rifugio e rivelazione.

Quattro racconti dedicati ai grandi concerti aprono il libro come un coro di voci e immagini: palchi affollati, notti senza tempo, attese febbrili, emozioni che cambiano il corso degli eventi.

Seguono un saggio intenso e personale su Ennio Morricone , capace di restituire tutta la grandezza di un artista che ha scritto la colonna sonora delle nostre vite, e pagine che riportano alla luce l’ epoca d’oro delle discoteche , fatta di luci stroboscopiche, libertà e incontri irripetibili.

Non manca il racconto dello storico concerto dei Pink Floyd a Venezia , un ricordo collettivo che ha segnato una generazione.

Il risultato è un libro che vibra:

un intreccio di memoria e nostalgia, di analisi e poesia, di vita vissuta e attimi sospesi. Ogni pagina è un frammento di melodia, un battito che torna, un’eco che si fa racconto.

“Niente sarebbe stato più lo stesso” è dedicato a chi ama la musica e alle storie che essa porta con sé.

A chi, anche solo per una canzone, ha sentito cambiare qualcosa dentro di sé.

Un libro che non si legge soltanto: si ascolta.

