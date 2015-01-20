“Voli di continuità da aeroporto delle Marche, dati in crescita e servizi di eccellenza” Canafoglia (FDI): "Confermata visione strategica Giunta Acquaroli"

“I dati del primo mese dei nuovi collegamenti aerei da Ancona verso Roma Fiumicino e Milano Linate confermano in modo netto la bontà delle scelte compiute dalla Regione.

I numeri parlano da soli: rispetto allo stesso periodo del 2024, il traffico passeggeri sulle due tratte cresce del 56,9%, con un incremento particolarmente forte sulla linea per Milano. Questi risultati confermano che la Regione a guida Francesco Acquaroli sta lavorando nella direzione giusta, puntando sui voli di continuità, su infrastrutture moderne, servizi affidabili e una rete integrata che sostiene lo sviluppo economico e turistico”.

Queste le dichiarazioni del consigliere regionale di Fdi, Corrado Canafoglia, in merito all’ufficializzazione del primo monitoraggio del nuovo assetto dei voli di DAT Volidellemarche, con doppia frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì dall’aeroporto delle Marche.

“Un servizio che è un tassello fondamentale di una strategia regionale che punta sulla mobilità, sulla competitività e sull’apertura internazionale delle Marche. Tanto è vero che a rendere ancora più significativo questo avvio è l’affidabilità operativa registrata nel primo mese: zero ritardi e zero cancellazioni. Un dato che certifica la qualità del servizio e rafforza la fiducia di cittadini, aziende e operatori economici. Un ulteriore passo in avanti arriverà grazie agli accordi di interlinea in via di finalizzazione con vettori come Finnair, SAS, Emirates, Qatar Airways, ITA Airways e Lufthansa che permetteranno ai passeggeri marchigiani di raggiungere con facilità un numero sempre maggiore di destinazioni internazionali e intercontinentali, utilizzando Roma come hub globale senza dover ripetere controlli, check-in e procedure di imbarco. Una semplificazione che avvicina le Marche al mondo. Le Marche tornano ad essere un territorio connesso, attrattivo e competitivo, capace di cogliere le sfide del presente e di costruire un futuro di crescita dinamica e sostenibile”, conclude il consigliere di FdI, Corrado Canafoglia.

