Adesso AN
12°
Sabato
6° / 9°
Domenica
5° / 10°
Lunedì
6° / 14°
Martedì
8° / 12°
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Insieme per gli altri, iniziative benefiche

Un concerto anche a Senigallia per i 6 anni dell'associazione

106 Letture
commenti
Associazioni
,
Ascolta la notizia

Ulteriore iniziativa benefica dell’Orchestra “Insieme per gli Altri” in occasione dei suoi primi sei anni di attività.

Leggi tutto e commenta su SenigalliaNotizie.it

Redazione Marche Notizie
Redazione Marche Notizie
Pubblicato Venerdì 21 novembre, 2025 
alle ore 12:54
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni