Anno super per il tennis marchigiano Alla festa regionale resi noti numeri importanti

Un anno super, per l’Italia, certo, con la terza Coppa Davis consecutiva vinta dalla squadra maschile del Capitano Filippo Volandri e una nuova doppietta uomini-donne grazie al successo anche nella Billie Jean King Cup da parte della Nazionale femminile capitanata da Tathiana Garbin, ma anche per il tennis marchigiano che nel momento d’oro che le racchette stanno vivendo nel nostro Paese non hanno certo avuto un ruolo di secondo piano.



Nei giorni scorsi, la tradizionale festa di fine anno delle racchetta regionali è servita a fare il punto della situazione sul 2025 che sta andando in archivio: un bilancio a tutto tondo, che ha riguardato il tennis ma anche delle altre discipline affiliate alla Federazione.

Ed i numeri emersi sono stati semplicemente straordinari, col presidente del Comitato Marche FITP Andrea Bolognesi che ha parlato senza mezzi termini di «2025 da incorniciare».

«Siamo passati da 21.900 a 26.500 tessere totali, con un incremento del 21%” – ha esordito Bolognesi al SeeBay Hotel di Portonovo che ha ospitato la festa di fine anno – Gli altri anni parlavamo di un aumento rispetto all’anno precedente del 7%, nel 2025 la crescita è dunque sensibilmente superiore. Sono numeri veramente notevoli».

La crescita non si ferma ai tesserati, perché anche gli altri dati mostrano un aumento: ad esempio i circoli affiliati nelle Marche sono saliti a 139 contro i 132 dello scorso anno, mentre i campionati a squadre hanno registrato un +10%.

Il dato più impressionante arriva però dall’attività di base: gli iscritti ai tornei amatoriali sono esplosi del 70%, passando da 1.300 a 2.200.

Ma il cuore della attività marchigiana resta il settore giovanile, che resta il traino dell’intero movimento, come ha sottolineato Bolognesi: le tessere young sono passate da 5.000 a 6.700, con un incremento del 32%. La maggior parte della crescita totale nelle Marche è dovuta proprio ai giovani.

I risultati sul campo hanno coronato questo trend positivo, abbinando qualità alla quantità. A brillare sono stati soprattutto Mattia Logrippo di Camerata Picena, campione italiano Under 16, insieme a Jennifer Ruggeri tesserata al MTA Jesi, reduce da una stagione di grande spessore nel circuito professionistico.

Il consigliere nazionale Emiliano Guzzo ha tracciato le prospettive future: «finire l’anno con un titolo italiano Under 16 significa che il trend è positivo e continua. Per una regione come le Marche non è mai facile. Il nostro territorio ha fornito all’Italia tre giocatori nei top 100 al mondo negli ultimi 15 anni.

Vorremmo dunque che almeno uno dei grandi eventi mondiali del tennis azzurro possa essere ospitato qui. Poter organizzare un grande torneo sarebbe un ulteriore moltiplicatore di opportunità per il nostro movimento».