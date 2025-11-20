ZES Unica per le Marche, evento regionale di presentazione della misura Pubblicata in Gazzetta Ufficiale: dal 20 novembre è possibile presentare le domande

175 Letture Economia

Da mercoledì 19 novembre la norma che estende la Zona Economica Speciale (ZES) anche alle Marche è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, completando nei tempi annunciati un percorso che da oltre un anno ha visto un lavoro costante e condiviso tra il Governo e la Regione per avviare un’opportunità storica per il tessuto economico e produttivo.

Si tratta di un passaggio fondamentale che consente, da subito, ai soggetti aventi titolo di presentare le domande per accedere alle agevolazioni previste, attraverso procedure che si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica. Con questa pubblicazione si chiude l’iter parlamentare voluto dal Governo che ha individuato nell’estensione della ZES una priorità strategica.

“La ZES è un’opportunità unica per le Marche – dichiara il presidente della Regione, Francesco Acquaroli – Si tratta di un traguardo storico che, insieme alla nuova programmazione europea, potrà rilanciare la competitività della nostra regione e creare nuove occasioni per imprese e giovani. Nel corso dell’evento avremo modo di approfondire le misure e le modalità di presentazione delle domande affinché questo strumento sia fin da subito pienamente operativo. Contestualmente lavoreremo, come già detto, con le strutture preposte per comprendere le possibilità migliorative della Zona economica speciale”.

“Studi accreditati dimostrano che il PIL marchigiano potrebbe crescere del 2,5% – aggiunge l’assessore con delega alla ZES, Giacomo Bugaro –. Questa misura significa meno burocrazia, più investimenti e nuovi strumenti fiscali per attrarre capitali e generare lavoro. È il mezzo che serve per consolidare la ripresa e riportare le Marche al centro dello sviluppo nazionale. Abbiamo voluto organizzare questo importante evento di presentazione di cui auspico la massima adesione perché siamo profondamente convinti che il nostro territorio, gli stakeholder e le imprese siano insieme alle istituzioni i veri protagonisti di questa misura che è un’occasione unica per rilanciare la nostra regione”.

In vista dell’avvio operativo delle misure, la Regione Marche promuove l’evento di presentazione “ZES Unica per le Marche”, un appuntamento pensato per offrire agli stakeholder un quadro chiaro e approfondito delle opportunità, dei vantaggi e degli strumenti che la ZES rende disponibili. Sarà un momento utile per imprese, enti e operatori economici per comprendere appieno il potenziale di questa misura e il suo impatto sullo sviluppo competitivo regionale.

L’incontro si svolgerà mercoledì 26 novembre 2025 alle ore 16.30 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, nell’Aula Magna “G. Bossi” di Ancona, in via Brecce Bianche 12. La stampa è invitata a partecipare. Il programma definitivo sarà divulgato nelle prossime ore.

È possibile registrarsi all’indirizzo: https://www.regione.marche.iĥt/PresentazioneZES