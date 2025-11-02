Portonovo, tra onde e Verdicchio: al via il tour che racconta il futuro del Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg Presenti Marche Notizie e Senigallia Notizie - FOTO E VIDEO

Una giornata fredda, piovosa, con il mare in movimento e i serfisti che sfidano onde alte quasi tre metri. È questa la cornice quasi epica in cui si è svolto, martedì 18 novembre, il primo appuntamento del tour informativo organizzato dall’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt) – rivolto a giornalisti, operatori e professionisti del settore – dedicato al presente e al futuro della denominazione Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg. A ospitarlo, il ristorante Da Marcello a Portonovo: una terrazza naturale a ridosso della battigia, dove il rumore del mare diventa parte del racconto.