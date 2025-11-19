Discarica abusiva con rifiuti pericolosi, arrestato Quarantaduenne colto in flagranza di reato

Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali del NIPAAF di Ancona, dei Nuclei CC Forestale di Ancona, Arcevia, Fabriano, Jesi San Marcello, sono intervenuti in frazione Paterno del comune di Ancona dove hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino ivi residente di 42 anni, per i reati di discarica abusiva con rifiuti pericolosi con pericolo di deterioramento dell’aria, suolo e sottosuolo e combustione illecita di rifiuti pericolosi depositati in maniera incontrollata sul terreno.

In particolare nell’ambito di un’articolata attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica di Ancona e secondo l’ipotesi accusatoria, i militari accertavano che il soggetto, dal mese di agosto 2025 alla data dell’arresto (18 novembre), aveva accumulato con più operazioni illecite, ingenti quantitativi di rifiuti, effettuando diversi scarichi per un totale stimato di 900 metri cubi, tra cui anche rifiuti pericolosi contenenti amianto. Aveva inoltre interrato in una buca altri 20 metri cubi rifiuti ed eseguito diverse combustioni di rifiuti di diversa natura anche pericolosi.

Nei giorni scorsi hanno inoltre accertato che il soggetto, alla guida di un camion scarrato pieno di sacchi neri di rifiuti misti proveniente da altra località, giungeva presso il sito adibito a discarica, dove poi scaricava i rifiuti e li dava alle fiamme in orario serale.

Accertata l’ennesima azione delittuosa, i militari operavano l’arresto facoltativo in flagranza di reato per i delitti di discarica abusiva e combustione di rifiuti.

Richiesto intervento dei VVF di Ancona per estinguere le fiamme e del Nucleo Radiomobile di Ancona per eseguire il fotosegnalamento del soggetto arrestato.

La discarica era stata già in parte sequestrata lo scorso mese di agosto, tuttavia le attività oggetto di indagine sono proseguite fino al momento dell’arresto.