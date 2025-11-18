Giornata delle Marche 2025 dedicata ai giovani Si terrà il 10 dicembre a Senigallia al Teatro La Fenice

‘Generazione Marche: i giovani protagonisti’ è il titolo della Giornata delle Marche 2025 che si terrà al Teatro La Fenice di Senigallia.

È la ventunesima edizione dell’evento che il 10 dicembre, festa della Madonna di Loreto e Giornata internazionale dei diritti umani, diviene occasione per riflettere sulla storia, la cultura e le tradizioni marchigiane che uniscono generazioni di cittadini appartenenti a una stessa comunità, anche fuori dei confini nazionali.

“Abbiamo voluto dedicare questa edizione della Giornata delle Marche ai giovani, marchigiani del presente e del futuro – ha affermato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli – vogliamo dedicare una sempre maggiore attenzione ai nostri giovani anche attraverso delle specifiche misure per favorire il matching tra domanda e offerta di lavoro e potenziare le opportunità che i nostri ragazzi possono trovare nelle Marche”.

Vogliamo concentrarci sulla formazione e sul mondo economico e produttivo, aggiunge il Presidente “per costruire un ambiente, un territorio e le condizioni adeguate affinché i nostri giovani possano restare, scegliere di tornare e perché se ne possano attrarre altri. Le nuove generazioni sono il nostro più grande patrimonio, continuiamo a lavorare in sinergia con le università, con le istituzioni scolastiche e con le imprese perseguendo una strategia fondamentale a beneficio dei giovani, che possono crescere sul nostro territorio, e del nostro sistema economico per il rilancio della competitività”.

Nel corso dell’evento verranno consegnati come di consueto il Picchio d’Oro 2025 e il Premio del Presidente della Regione.