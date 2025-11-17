Salaria, al via progettazione esecutiva secondo lotto tra Valgarizia e Acquasanta Terme L’investimento complessivo è di 357 milioni di euro, con una durata dei lavori prevista in circa 4 anni

Prosegue il piano di potenziamento della statale Salaria: Anas ha avviato la progettazione esecutiva del secondo lotto della variante tra la galleria Valgarizia e Acquasanta Terme, secondo step del tratto Trisungo–Acquasanta Terme. Si tratta di un intervento strategico per rendere più sicuro e scorrevole uno dei collegamenti principali del sud delle Marche, con l’apertura dei cantieri prevista per l’estate 2026.

La nuova variante permetterà di superare l’attuale percorso tortuoso che attraversa centri abitati, grazie a un tracciato più lineare e moderno, lungo 4,86 chilometri invece dei 6 attuali, di cui 4,08 in galleria. L’opera comprende due gallerie – “Favalanciata” di 1,8 km e “Acquasanta Terme” di circa 2,3 km – due viadotti di 58 e 284 metri e la realizzazione di nuovi svincoli a livelli sfalsati a Acquasanta Terme e Favalanciata.

Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha sottolineato: “È un ulteriore passo nel lavoro che stiamo portando avanti per superare l’isolamento delle Marche, restituendo opportunità ai territori con progettualità importanti in una strategia più ampia che riguarda tutta la rete viaria marchigiana: a nord con la Fano–Grosseto, al centro con il completamento della Quadrilatero e a sud con la Salaria oltre alla Pedemontana, al sistema di bretelle e intervallive e il potenziamento lungo la dorsale Adriatica. È un lavoro che ricuce le aree interne, favorisce lo sviluppo economico, punta a contrastare lo spopolamento e offre nuove prospettive alle nostre comunità. Ringrazio Anas per la collaborazione dimostrata in questi anni e il grande lavoro che in sinergia viene svolto per la nostra regione”.

Secondo l’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli il secondo lotto darà “un forte impulso alla realizzazione della Salaria, la strada che contribuisce ad implementare i collegamenti veloci est-ovest, con il Centro Italia e la Capitale. Con i 1300 cantieri e gli oltre 7,2 miliardi di euro di investimenti in infrastrutture, stiamo collegando le Marche alle grandi direttrici europee. Lo stesso report di novembre di Bankitalia evidenzia il ruolo di locomotiva dell’edilizia pubblica sull’intera economia regionale. Abbiamo messo in campo un grande sforzo per far uscire le Marche dalle regioni considerate ‘in transizione’, uno status in cui la Regione è scivolata nel 2018 anche a causa della scarsa dotazione infrastrutturale. Le Marche devono avere ben altro destino davanti: quello della crescita”.

L’investimento complessivo per il secondo lotto è di 357 milioni di euro, con una durata complessiva dei lavori di circa 4 anni, e si inserisce nel più ampio piano di potenziamento della Salaria da Ascoli Piceno a Roma, fondamentale per migliorare il collegamento tra le regioni del Centro Italia, e tra entroterra e costa.

Parallelamente proseguono i lavori di completamento del primo lotto tra Trisungo e la galleria Valgarizia, che comprendono le gallerie “Trisungo” (1,8 km) e “Monte Castello” (190 metri), entrambe ultimate, e lo svincolo di Trisungo. La conclusione di questo lotto è prevista anch’essa per l’estate 2026, insieme all’avvio del secondo lotto.