Sicurezza informatica: ad Ancona il CtrlSecDay Interventi, confronto e formazione per promuovere consapevolezza su temi di ethical hacking, cybersecurity e innovazione tecnologica

CtrlSecDay, in programma il 21 novembre 2025 presso l’Aula Azzurra “Mario Giordano” del polo Montedago dell’Università Politecnica delle Marche, sarà un evento di una giornata dedicato all’approfondimento delle ultime frontiere della sicurezza informatica e alla diffusione della cultura digitale.

Organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università Politecnica delle Marche e con varie community tech attive sul panorama sia marchigiano che nazionale, CtrlSecDay nasce con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sui temi dell’ethical hacking, della cybersecurity, e dell’innovazione tecnologica, creando un punto di incontro tra il mondo accademico, le aziende e le community del settore.

Durante la giornata si alterneranno interventi di esperti, momenti di confronto e sessioni dedicate alla formazione, con un approccio pratico e multidisciplinare che possa valorizzare la collaborazione tra i partecipanti di varie estrazioni professionali e accademiche.

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutte le persone, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Data e ora: 21 Novembre 2025, dalle ore 9

Luogo: Aula Azzurra “Mario Giordano”, polo Montedago dell’Università Politecnica delle Marche, via Brecce Bianche – Ancona (AN)

Informazioni e registrazioni: https://ctrlsecday.it