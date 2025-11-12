CNA Marche sulla nomina di Rossana Berardi a presidente della società oncologica italiana "Rappresenta un riconoscimento ad un’eccellenza della nostra regione"

La nomina della dottoressa Rossana Berardi alla presidenza dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) ”afferma il presidente Cna Marche Maurizio Paradisi, “rappresenta un riconoscimento ad un’eccellenza della nostra regione come la Clinica oncologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, di cui la Berardi è direttore.”

Un impegno, quello della dottoressa Berardi per i pazienti oncologici, che la Cna ha avuto modo di apprezzare nella collaborazione che l’associazione degli artigiani imprenditori delle Marche ha da alcuni anni con la Fondazione Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, nell’ambito del progetto “La nuova me – Pink Day in Pink Room”.

“Si tratta” spiegano la presidente di Cna Impresa Donna Marche Daniela Zepponi e la presidente regionale di Cna Benessere e Sanità Carla Mascitelli “dell’allestimento di una stanza rosa per le donne che seguono un percorso oncologico. A queste pazienti, le estetiste volontarie della Cna offrono trattamenti e cura della persona. Inoltre la Cna, in collaborazione con i servizi del Patronato Epasa Itaco, mette a disposizione consulenze e momenti informativi in relazione a tutto ciò che può servire ad affrontare in modo positivo il disagio dovuto ai trattamenti di cura”.

Il progetto, fortemente voluto dalla dottoressa Rossana Berardi, è ripartito tre anni fa dopo una pausa imposta dal Covid e proseguirà anche nel 2026.