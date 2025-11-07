Attenzione a falsi SMS e chiamate che si spacciano per il servizio CUP Marche Numeri che iniziano per 899: non rispondere né richiamare

L’Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche informa la cittadinanza che stanno circolando SMS e chiamate da numeri che iniziano per 899, spacciandosi per il servizio CUP. Si tratta di potenziale truffa finalizzata ad addebitare costi sul traffico telefonico verso numerazioni a pagamento.

Invitiamo tutti a non rispondere e non richiamare questi numeri. Ricordiamo che per contattare il CUP è necessario utilizzare esclusivamente i canali ufficiali:

– numero verde gratuito 800.098.798 (solo da rete fissa)

– numero 0721.1779301 (da rete mobile, con costi a carico dell’utente secondo le tariffe del proprio gestore)

– numero 071.9998010 (numero alternativo)

– sito WEB – indirizzo: mycupmarche.it

– App: SaluteMarche

Il call center del Centro Unico di Prenotazione è attivo:

– dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 18:00

– il sabato: dalle 8:00 alle 13:00

È inoltre possibile rivolgersi agli sportelli CUP presenti nelle strutture sanitarie della propria AST.

Il CUP non invia SMS e non invita gli utenti a richiamare. Le notifiche relative a prenotazioni, spostamenti o cancellazioni vengono inviate esclusivamente tramite AppIO, ai cittadini che hanno installato e configurato correttamente l’app sui propri dispositivi.