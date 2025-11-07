Silvia Luconi nominata sottosegretario a Presidenza Giunta regionale delle Marche Si occuperà in particolare di valorizzazione, semplificazione, integrazione in tema di beni e attività culturali, turismo, commercio

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, il consigliere regionale Silvia Luconi è stata nominata sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale delle Marche.

Il sottosegretario Luconi coadiuverà il presidente Francesco Acquaroli nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato, con particolare riferimento alle politiche di valorizzazione, integrazione e semplificazione in materia di beni ed attività culturali, turismo e commercio.

Tra le competenze attribuite rientrano il coordinamento delle politiche regionali di programmazione turistica e delle azioni integrate per la promozione e valorizzazione territoriale ai fini turistici, il sostegno e la valorizzazione dei sistemi turistici e culturali locali, la promozione delle iniziative per il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale, la valorizzazione e promozione del sistema dei teatri storici delle Marche e la candidatura a patrimonio mondiale dell’Unesco, il coordinamento delle politiche in materia di fiere e mercati e di promozione dei servizi commerciali nei comuni marchigiani, con particolare attenzione all’entroterra, nonché la promozione di progetti e iniziative per la tutela dei consumatori.