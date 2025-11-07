Emilio Solfrizzi e Irene Ferri in scena nei teatri delle Marche con “L’anatra all’arancia” Cinque date in una settimana tra Macerata, Senigallia e Fermo

L’anatra all’arancia è un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti.

A portare in scena questa amatissima commedia sono Emilio Solfrizzi e Irene Ferri diretti da Claudio Greg Gregorimartedì 11 e mercoledì 12 novembre al Teatro Lauro Rossi di Macerata (ore 21), il 13 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia (ore 21) e da venerdì 14 a domenica 16 novembre al Teatro dell’Aquila di Fermo (ore 21, domenica ore 17), nelle stagioni realizzate dai rispettivi Comuni con l’AMAT e il contributo di Regione Marche e MiC.

L’anatra all’arancia è una pièce di W. D. Home e M. G. Sauvajon divertente con battute sagaci dove tutto è architettato come una partita a scacchi. Ogni mossa dei protagonisti ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia; in una parola all’amore, poiché è di questo che si parla. L’anatra all’arancia è una commedia capace di coinvolgere lo spettatore sin dalle prime battute e trascinarlo nel suo vortice di battute acute, solo apparentemente casuali. La trasformazione dei personaggi avviene morbida, grazie a una regia che la modella con cromatismi e movimenti talvolta sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano servono a sorridere, ma anche a suggerire il modo di sbarazzarsene.

In scena accanto ai protagonisti principali ci sono Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo. Le scene dello spettacolo – prodotto da Compagnia Moliere e Teatro stabile di Verona – sono di Fabiana Di Marco, i costumi di Alessandra Benaduce e il disegno luci di Massimo Gresia.

Per informazioni: AMAT 072 2072439 e biglietterie circuito vivaticket, Macerata biglietteria dei Teatri 0733 230735,

Senigallia Teatro La Fenice 071 7930842, Fermo Teatro dell’Aquila 0734 284295.