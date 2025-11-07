Adesso AN
11°
Sabato
12° / 15°
Domenica
12° / 15°
Lunedì
10° / 15°
Martedì
8° / 15°
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Consiglio regionale delle Marche convocato martedì 11 novembre

All’ordine del giorno la discussione sulle comunicazioni del Presidente della Giunta regionale svolte nella seduta inaugurale

222 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Insediamento del nuovo Consiglio regionale

L’Assemblea legislativa regionale è convocata martedì 11 novembre, alle ore 10, presso l’Aula consiliare di via Tiziano, Ancona.

Unico punto all’ordine del giorno la discussione sulle comunicazioni del Presidente della Giunta regionale, in ordine al programma di Governo e alla composizione della Giunta, svolte in occasione della prima seduta della XII legislatura.

Si ricorda che è possibile seguire i lavori assembleari in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Venerdì 7 novembre, 2025 
alle ore 7:00
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni