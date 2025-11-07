Consiglio regionale delle Marche convocato martedì 11 novembre
All’ordine del giorno la discussione sulle comunicazioni del Presidente della Giunta regionale svolte nella seduta inaugurale
222 Letture0 commenti
L’Assemblea legislativa regionale è convocata martedì 11 novembre, alle ore 10, presso l’Aula consiliare di via Tiziano, Ancona.
Unico punto all’ordine del giorno la discussione sulle comunicazioni del Presidente della Giunta regionale, in ordine al programma di Governo e alla composizione della Giunta, svolte in occasione della prima seduta della XII legislatura.
Si ricorda che è possibile seguire i lavori assembleari in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.
