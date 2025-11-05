Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Marche delibera costituzione di undici gruppi
Prima riunione operativa per il rinnovato organismo. Rinviata la composizione delle Commissioni permanenti
Il nuovo Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche ha tenuto questa mattina la sua prima riunione operativa dopo l’elezione dei componenti e l’insediamento avvenuto nella seduta assembleare del 27 ottobre scorso.
Il Presidente Gianluca Pasqui, i due Vicepresidenti Giacomo Rossi ed Enrico Piergallini, insieme ai due Consiglieri Segretari, Marco Ausili e Marta Ruggeri, hanno definito un programma di lavoro condiviso e svolto i primi adempimenti.
Tra le decisioni assunte quelle relative alla costituzione dei gruppi consiliari e al recepimento delle istanze di adesione agli stessi da parte dei consiglieri regionali.
Undici complessivamente i gruppi costituiti, di cui sei appartenenti allo schieramento di maggioranza e cinque appartenenti allo schieramento politico delle minoranze. Risultano sei i monogruppi.
Rinviata alla seduta dell’Ufficio di Presidenza del prossimo venerdì la composizione delle Commissioni consiliari permanenti.
Di seguito i gruppi consiliari e la loro composizione:
– Schieramento politico di maggioranza
CIVICI MARCHE
Giacomo Rossi (Presidente)
FORZA ITALIA
Jessica Marcozzi (Presidente)
Chiara Biondi (Vicepresidente)
Gianluca Pasqui
FRATELLI D’ITALIA
Andrea Putzu (Presidente)
Mirella Battistoni (Vicepresidente)
Francesco Acquaroli
Andrea Assenti
Marco Ausili
Nicola Baiocchi
Nicola Barbieri
Pierpaolo Borroni
Corrado Canafoglia
Andrea Cardilli
Silvia Luconi
I MARCHIGIANI
Milena Sebastiani (Presidente)
LEGA MARCHE
Renzo Marinelli (Presidente)
Nicolò Pierini (Vicepresidente)
Andrea Maria Antonini
LISTE CIVICHE – UNIONE DI CENTRO
Luca Marconi (Presidente)
– Schieramento politico delle minoranze
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Andrea Nobili (Presidente)
LISTA CIVICA MATTEO RICCI PRESIDENTE
Massimo Seri (Presidente)
Antonio Mastrovincenzo (Vicepresidente)
MOVIMENTO 5 STELLE
Marta Carmela Raimonda Ruggeri (Presidente)
PARTITO DEMOCRATICO
Valeria Mancinelli (Presidente)
Leonardo Catena
Fabrizio Cesetti
Maurizio Mangialardi
Enrico Piergallini
Micaela Vitri
PROGETTO MARCHE VIVE
Michele Caporossi (Presidente)
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!