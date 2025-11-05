Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Marche delibera costituzione di undici gruppi Prima riunione operativa per il rinnovato organismo. Rinviata la composizione delle Commissioni permanenti

215 Letture Politica

Il nuovo Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche ha tenuto questa mattina la sua prima riunione operativa dopo l’elezione dei componenti e l’insediamento avvenuto nella seduta assembleare del 27 ottobre scorso.

Il Presidente Gianluca Pasqui, i due Vicepresidenti Giacomo Rossi ed Enrico Piergallini, insieme ai due Consiglieri Segretari, Marco Ausili e Marta Ruggeri, hanno definito un programma di lavoro condiviso e svolto i primi adempimenti.

Tra le decisioni assunte quelle relative alla costituzione dei gruppi consiliari e al recepimento delle istanze di adesione agli stessi da parte dei consiglieri regionali.

Undici complessivamente i gruppi costituiti, di cui sei appartenenti allo schieramento di maggioranza e cinque appartenenti allo schieramento politico delle minoranze. Risultano sei i monogruppi.

Rinviata alla seduta dell’Ufficio di Presidenza del prossimo venerdì la composizione delle Commissioni consiliari permanenti.

Di seguito i gruppi consiliari e la loro composizione:

– Schieramento politico di maggioranza

CIVICI MARCHE

Giacomo Rossi (Presidente)

FORZA ITALIA

Jessica Marcozzi (Presidente)

Chiara Biondi (Vicepresidente)

Gianluca Pasqui

FRATELLI D’ITALIA

Andrea Putzu (Presidente)

Mirella Battistoni (Vicepresidente)

Francesco Acquaroli

Andrea Assenti

Marco Ausili

Nicola Baiocchi

Nicola Barbieri

Pierpaolo Borroni

Corrado Canafoglia

Andrea Cardilli

Silvia Luconi

I MARCHIGIANI

Milena Sebastiani (Presidente)

LEGA MARCHE

Renzo Marinelli (Presidente)

Nicolò Pierini (Vicepresidente)

Andrea Maria Antonini

LISTE CIVICHE – UNIONE DI CENTRO

Luca Marconi (Presidente)

– Schieramento politico delle minoranze

ALLEANZA VERDI E SINISTRA

Andrea Nobili (Presidente)

LISTA CIVICA MATTEO RICCI PRESIDENTE

Massimo Seri (Presidente)

Antonio Mastrovincenzo (Vicepresidente)

MOVIMENTO 5 STELLE

Marta Carmela Raimonda Ruggeri (Presidente)

PARTITO DEMOCRATICO

Valeria Mancinelli (Presidente)

Leonardo Catena

Fabrizio Cesetti

Maurizio Mangialardi

Enrico Piergallini

Micaela Vitri

PROGETTO MARCHE VIVE

Michele Caporossi (Presidente)