Giunta Marche avvia iter per modificare lo Statuto regionale

Adeguamenti consentiranno l'aumento del numero di assessori

Nuova Giunta regionale marchigiana

Nella seduta di Giunta di lunedì 3 novembre è stato avviato l’iter per modificare lo Statuto regionale e adeguarlo a quanto disposto dalla legge nazionale 8 agosto 2025, n. 122, in merito alla composizione della Giunta.

Infatti, al fine di rafforzare ulteriormente sia il presidio delle molteplici competenze regionali a favore dell’intera comunità, sia la concertazione con tutte le categorie e gli stakeholder regionali, è consentito alle Regioni di aumentare il numero degli assessori nel limite previsto dalla normativa statale a invarianza di spesa per la pubblica amministrazione tramite idonea modifica statutaria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Pubblicato Mercoledì 5 novembre, 2025 
alle ore 7:00
