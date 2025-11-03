In-Air – La Radio vola da Ancona
Dal 3 novembre la nuova postazione radiofonica di Radio Incredibile all'interno dell'Aeroporto delle Marche
Radio Incredibile presenta IN AIR – La Radio vola da Ancona, un progetto che porterà la voce, le storie e l’energia delle Marche direttamente all’interno dell’Aeroporto Internazionale “Raffaello Sanzio” di Ancona-Falconara.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Aerdorica S.p.A., ha preso il via lunedì 3 novembre, in concomitanza con una giornata storica per lo scalo marchigiano: il primo volo di continuità territoriale operato da DAT – Danish Air Transport, la compagnia danese che collegherà quotidianamente Ancona con Roma Fiumicino e Milano Linate.
L’aeroporto riparte, la radio decolla
L’avvio dei nuovi collegamenti DAT rappresenta un passo importante per la mobilità e l’attrattività della regione.
“I voli di linea partono il 3 novembre verso Roma e Milano, con doppia frequenza giornaliera – spiega il general manager Luigi Vallero – consentendo un comodo andata e ritorno in giornata. Vogliamo lavorare in sinergia con le istituzioni per migliorare l’accessibilità della Regione e promuoverne le eccellenze in chiave turistica.”
La compagnia opererà con un turboelica ATR42-500 da 48 posti, e punta a rafforzare le connessioni nazionali e internazionali grazie agli accordi di interlinea già attivi con Lufthansa, Emirates, Qatar Airways, SAS e Finnair, e alla possibile futura collaborazione con ITA Airways.
IN AIR: la radio che vola insieme ai marchigiani
In questo contesto di rilancio e movimento, Radio Incredibile accende i microfoni di IN AIR, la prima radio di viaggio e di prossimità nata dentro un aeroporto marchigiano.
L’obiettivo è semplice ma ambizioso: raccontare il territorio attraverso le persone che lo attraversano — turisti, studenti, lavoratori, famiglie e residenti — trasformando ogni decollo in una storia e ogni arrivo in un racconto.
"Vogliamo che ogni decollo diventi una storia e ogni arrivo un racconto.
IN AIR è la radio che vola insieme ai marchigiani, che ascolta, dialoga e collega le persone attraverso le loro esperienze di viaggio.”
— IN Air Team di Radio Incredibile
Dove:
Aeroporto delle Marche – Area Partenze
Quando:
Dal 3 novembre 2025
L’inaugurazione e la prima diretta sono state trasmesse in contemporanea sui canali di Radio Incredibile in occasione del decollo inaugurale DAT verso Roma Fiumicino.
