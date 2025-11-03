Il senigalliese Prof. Enrico Quagliarini alla guida dell’Università Politecnica delle Marche Ha preso ufficialmente il via il sessennio del nuovo Rettore

Dal 1° novembre il Prof. Enrico Quagliarini è alla guida dell’Università Politecnica delle Marche e oggi il suo primo giorno di lavoro in Rettorato.

Un legame profondo e di lungo corso quello fra l’Ateneo e il nuovo Rettore, che proprio presso UNIVPM si è laureato in Ingegneria per poi crescere professionalmente ricoprendo tra l’altro l’incarico di Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura, premiato per due quinquenni consecutivi (2018-2022 e 2023-2027) come Dipartimento di Eccellenza dal Ministero dell’Università.

Si avvia con lui un sessennio che intende affermare l’Ateneo quale punto di riferimento nazionale e internazionale per qualità della ricerca, innovazione didattica e impatto sul territorio, consolidando il senso di comunità e lavorando per fare di UNIVPM un brand di eccellenza.

“Questo non è solo l’inizio di un mandato, è l’avvio di un percorso condiviso” ha dichiarato il Rettore Quagliarini. “Negli ultimi mesi ho ascoltato centinaia di persone: studentesse e studenti, docenti, ricercatrici e ricercatori, personale tecnico-amministrativo. Da questo confronto, sempre costruttivo e mai contro, è nata una visione strategica che vuole unire: un progetto per l’Ateneo e con l’Ateneo”.

Il metodo: partecipazione e ascolto

Il nuovo corso si fonderà su un principio chiaro: la crescita dell’Università passa dalla valorizzazione di ogni persona che ne fa parte. Una comunità di oltre 19.000 persone tra popolazione studentesca, personale docente, di ricerca e tecnico amministrativo, distribuita su più sedi nel territorio marchigiano.

“Nessuno deve sentirsi invisibile” sottolinea il Rettore. “Il contributo di ogni persona va riconosciuto, rispettato e valorizzato. Solo costruendo relazioni fondate su fiducia, collaborazione e senso di appartenenza potremo affrontare insieme le sfide che ci attendono”.

Il nuovo modello di governance punterà su una leadership partecipativa, favorendo il dialogo costante tra gli Organi, le Facoltà, i Dipartimenti, il personale, la comunità studentesca e le organizzazioni sindacali. Obiettivo: superare le logiche di centro e periferia per costruire un’universitas autentica che possa valorizzare ogni sua componente.

Le direttrici strategiche

Il programma del sessennio 2025-2031 si sviluppa attorno alle tre missioni cardine dell’università – ricerca, didattica e valorizzazione delle conoscenze – integrandole con quattro leve trasversali: innovazione digitale, comunicazione, internazionalizzazione e semplificazione dei processi.

L’Ateneo rafforzerà quindi il proprio profilo di Research University investendo sulla qualità scientifica, sull’interdisciplinarità e sulle collaborazioni internazionali, con particolare attenzione al sostegno di chi si trova nelle fasi iniziali della carriera accademica.

Sarà importante difendere la vocazione alla didattica in presenza, arricchendola con tecnologie innovative e con un’offerta formativa sempre più internazionale. Particolare attenzione sarà anche dedicata allo sviluppo di percorsi di formazione continua per rispondere alla crescente domanda di life-long learning e all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nella didattica.

“Saremo in prima fila per la promozione di una cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità che attraverso iniziative di condivisione e partecipazione valorizzi le relazioni con il mondo industriale e il sistema economico e sociale”, afferma il Rettore Quagliarini. L’Ateneo intensificherà, infatti, le collaborazioni con imprese, istituzioni e società civile e “scienza, cultura e innovazione saranno portate nelle città e nelle comunità alimentando una connessione continua e generativa fra Ateneo e Territorio anche attraverso attività di public engagement e citizen science”.

Ognuna di queste macro-direttrici di azione sarà fin da subito sostenuta dall’attenzione al benessere di tutta la comunità universitaria. Per il personale tecnico-amministrativo sono previsti investimenti in formazione continua, welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro. Per studentesse e studenti, un impegno concreto per migliorare i servizi, ampliare l’offerta abitativa e rafforzare il diritto allo studio. Per il personale docente e di ricerca saranno promossi con convinzione percorsi di valorizzazione della carriera e di crescita internazionale.

L’Ateneo intensificherà le politiche di pari opportunità, inclusione e accessibilità, consolidando gli strumenti già attivi e promuovendo una cultura del rispetto e della valorizzazione delle unicità.

Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza negli ambienti di lavoro e di studio e l’innovazione tecnologica diventerà leva strategica per migliorare didattica, ricerca e servizi amministrativi. L’implementazione dell’intelligenza artificiale e il potenziamento delle infrastrutture digitali consentiranno anche di semplificare i processi amministrativi e gestionali. La sostenibilità – economica, sociale e ambientale – guiderà ogni scelta strategica, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

L’internazionalizzazione sarà potenziata a 360 gradi: mobilità per studentesse, studenti e personale, espansione dell’offerta formativa in lingua inglese, nuove sedi oltre i confini nazionali, ampliamento delle collaborazioni europee ed extra UE per rendere UNIVPM un ateneo sempre più aperto e attrattivo a livello globale.

Guardare al 2031 e oltre

“Il futuro dell’Università Politecnica delle Marche si disegna a partire dal presente” conclude il Rettore Quagliarini. “Vogliamo costruire insieme una comunità ancora più forte, coesa, capace di rispondere alle sfide del presente e di immaginare quelle di domani. Un’università che sia casa, comunità, luogo di esperienza e di realizzazione per tutte e tutti”.

da UnivPM