Calcio Promozione, Fano a -2 dal Lunano
La capolista perde per la prima volta contro un grande Ostra
Sconfitta, prima in campionato, per il Lunano, che cade 2-0 contro un grande Ostra nella nona giornata di Promozione.
L’Alma Fano si avvicina così a -2 dalla vetta, lo stesso Ostra, neopromossa che continua a convincere nel gioco e nei risultati, se il campionato finisse ora farebbe i play-off per andare in Eccellenza.
La classifica dopo 9 giornate
Lunano 22
Alma Fano 20
Castelfrettese 17
Nuova Real Metauro 17
Ostra 14
Vismara Pesaro 13
Moie Vallesina 13
Biagio Nazzaro Chiaravalle 12
Montemarcianese 12
Villa San Martino 11
Gabicce Gradara 11
Portuali Ancona 9
Vigor Castelfidardo 7
Tavullia Valfoglia 7
San Costanzo Marottese 7
Pergolese 3
