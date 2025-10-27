Sabrina Santelli (AVS): “Le Marche non sono una Regione per donne” "In Giunta regionale solo una donna su sei assessori. La politica marchigiana resta un club per uomini"

241 Letture Politica

“Oggi, con grave ritardo dovuto ai giochi di potere tra Fratelli d’Italia e Lega, è stata finalmente annunciata la nuova Giunta regionale. Ma ciò che colpisce ancora di più è che, su sei assessori, solo una è una donna. Una presenza simbolica, come se si dovesse solo ‘assolvere un obbligo’.”

Lo dichiara Sabrina Santelli, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, che denuncia anche la scarsa rappresentanza femminile in tutto il Consiglio regionale: su 19 eletti nella maggioranza di centrodestra, solo 3 sono donne. Nell’opposizione, appena 3 su 11.

“Durante la campagna elettorale – afferma Santelli – ho visto uomini sostenersi a vicenda, e molte donne sostenere pubblicamente solo uomini, ignorando le tante candidate capaci e pronte a prendersi responsabilità.Mi ha ferita, perché se non siamo noi per prime a credere nel nostro valore, chi lo farà?”

Santelli sottolinea anche che candidati con migliaia di voti hanno scelto di non valorizzare l’abbinata di genere, sprecando un’occasione per cambiare le cose.

“Le donne hanno visione, coraggio, capacità di ascolto e cura. Ma la politica continua ad escluderle, anche perché noi stesse, a volte, dubitiamo di essere ‘abbastanza’.

Non è così: il nostro contributo è prezioso, è necessario. La doppia preferenza è un diritto.

Ma serve un cambiamento culturale profondo che parta da noi.

Serve coraggio, fiducia e alleanza. Io ci credo e continuerò a lottare per una politica dove le donne non siano l’eccezione, ma parte viva del cambiamento.”