La curva della Vigor Senigallia si attiva per le popolazioni alluvionate della Toscana – FOTO
Una delegazione è andata a Campi Bisenzio per vedere il campo di addestramento cinofilo che ha contribuito a ripristinare. Il grazie dei volontari toscani
287 Letture0 commenti
Iniziativa solidale dei tifosi della curva vigorina che hanno raccolto fondi per le popolazioni alluvionate della Toscana,
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!