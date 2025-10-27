Adesso AN
19°
Venerdì
15° / 20°
Sabato
14° / 21°
Domenica
13° / 19°
Lunedì
12° / 17°
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

La curva della Vigor Senigallia si attiva per le popolazioni alluvionate della Toscana – FOTO

Una delegazione è andata a Campi Bisenzio per vedere il campo di addestramento cinofilo che ha contribuito a ripristinare. Il grazie dei volontari toscani

287 Letture
commenti
Sport
,
Ascolta la notizia

Iniziativa solidale dei tifosi della curva vigorina che hanno raccolto fondi per le popolazioni alluvionate della Toscana,

Leggi tutto e commenta su SenigalliaNotizie.it

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni