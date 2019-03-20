Ruba auto in pieno giorno ad Ancona Foglio di via dalla città obbligatorio per un uomo presto rintracciato dalla Polizia

Nella giornata di ieri, 13 ottobre, la Polizia di Stato ha arrestato un cinquantenne italiano, resosi protagonista del furto di un’autovettura.

In particolare, poco prima delle 12.30, una Volante veniva inviata in zona Scrima, ad Ancona, poiché un uomo segnalava che, uscendo da un’attività commerciale, si accorgeva che la sua automobile di colore bianco, non era più posteggiata nel punto in cui l’aveva lasciata poco prima, ma si stava allontanando, guidata da un uomo, del quale forniva una descrizione.

I poliziotti a bordo della Volante riuscivano ad intercettare nei paraggi l’autovettura illecitamente sottratta ed effettuavano i dovuti controlli sia sul guidatore che sul mezzo stesso.

Dalla successiva ricostruzione dei fatti emergeva che il proprietario del veicolo aveva inavvertitamente lasciato all’interno dell’abitacolo un secondo mazzo di chiavi.

Pertanto il cinquantenne, resosi conto dell’omessa chiusura del veicolo e della presenza di oggetti all’interno, rovistando nel vano portaoggetti, individuava le chiavi di accensione e si allontanava a bordo del mezzo, prima di essere fermato dalla Polizia di Stato.

Lo stesso soggetto, intorno alle precedenti ore 3 del mattino, era stato sorpreso da un equipaggio delle Volanti, impegnate nel controllo del territorio, nel tentativo di commettere un furto all’interno di un’autovettura parcheggiata in piazza d’Armi.

Sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di carte bancomat e di un documento intestati a terze persone, nonché di una scatola contenente vari monili di colore oro e argento e di un paio di occhiali di una nota marca.

L’uomo dichiarava di aver prelevato tali oggetti dall’interno di due veicoli parcheggiati in una via del quartiere Adriatico.

Contattati i proprietari delle autovetture, che, a seguito di controllo si presentavano non chiuse a chiave e con gli interni in disordine, essi riconoscevano gli oggetti sottratti, che in seguito venivano loro restituiti.

In possesso del cinquantenne venivano peraltro rinvenuti uno zaino, diverse chiavi, e numerosi oggetti, comprese magliette, materiale che veniva debitamente sequestrato in quanto presumibilmente provento di furto.

Alla luce dell’intera vicenda, dell’ingiustificata presenza nel territorio del capoluogo e della pericolosità sociale dell’uomo, già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, nonché destinatario di Avviso Orale emesso dal Questore di Ancona nel marzo del 2018, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore Capocasa ha emesso immediata nei suoi confronti la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Ancona, con divieto di ritorno fino al 2027.