Criticità idrogeologica, idraulica e neve: allerta gialla sulle Marche il 6 gennaio 2026 Prosegue la fase di perturbazione. Possibili cumulate di alcuni centimetri nei settori più interni, ma anche sulla costa

La Protezione Civile Regionale, in data 5 gennaio ha emesso il messaggio di allertamento n. 4/2026 per criticità idrogeologica per tutta la giornata di martedì 6 gennaio 2026.

Fenomeni: Il limite delle nevicate sarà a quote basso-collinari e, in particolare sul settore settentrionale, a quote di pianura. I quantitativi di neve potranno subire forti variazioni con cumulate attorno ai 5cm lungo la costa per arrivare ai 20-30cm sui settori alto-collinari e montani. Verso sera raffiche in intensificazione lungo la fascia costiera settentrionale, con associato aumento del moto ondoso.

(In foto la situazione nella zona di Matelica il 5 gennaio 2026)