Elezioni Regionali Marche 2025: a scrutinio in corso parla Ricci: “Complimenti ad Acquaroli”

Chiuse alle ore 15 di lunedì 29 settembre le urne in tutte le Marche per le Elezioni Regionali 2025. Mentre si attende il primo dato ufficiale, relativo all’affluenza, è iniziato subito lo spoglio delle schede votate, da cui uscirà il nome del nuovo presidente della Regione Marche e la composizione del Consiglio Regionale.
Sono stati quasi immediatamente resi noti dalla Rai subito dopo la chiusura dei seggi i primi exit poll, che vedono avanti Francesco Acquaroli (coalizione di centrodestra) con una percentuale stimata tra il 48% e il 52%, seguito a poca distanza da Matteo Ricci (coalizione di centrosinistra) che si attesterebber tra il 46% e il 50%. Tutto aperto, quindi, almeno secondo queste stime, per la vittoria finale. Segue Lidia Mangani (PCI), accreditata tra lo 0% e il 2%.
Secondo La7, Acquaroli viaggerebbe tra il 53% e il 49%, Ricci tra il 45% e il 49%. SkyTG24 mette Acquaroli e Ricci nello stesso intervallo di preferenze racccolte: tra il 46% e il 50%.
L’affluenza in tutte le Marche, dato ufficiale, è al 50,01%.
AGGIORNAMENTO ore 17:40 del 29/09
Superate le 276 sezioni su 1.572, con Francesco Acquaroli avanti di oltre sei punti percentuali su Matteo Ricci, che si è presentato in diretta TV dopo circa due ore e mezza dalla chiusura dei seggi: “Ho telefonato al presidente Acquaroli per complimentarmi con lui e augurargli buon lavoro”.
Queste le percentuali dei voti assegnati ai candidati presidenti, rilevate dall’Ufficio elettorale della Regione Marche.
Francesco Acquaroli (Più Marche): 51,43%
Matteo Ricci (Alleanza del Cambiamento): 45,30%
Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione): 1,00%
Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano): 0,86%
Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana e Popolare): 0,78%
Francesco Gerardi (Forza del Popolo): 64%
AGGIORNAMENTO ore 17:20 del 29/09
Superate le 150 sezioni: 159 su 1.572, con Acquaroli avanti di oltre quattro punti percentuali su Ricci, in linea con le prime proiezioni diffuse in precedenza, a meno di un’ora dalla chiusura dei seggi. Queste le percentuali dei voti assegnati ai candidati presidenti, rilevate dall’Ufficio elettorale della Regione Marche.
Francesco Acquaroli (Più Marche): 50,50%
Matteo Ricci (Alleanza del Cambiamento): 46,11%
Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione): 1,01%
Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana e Popolare): 0,91%
Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano): 0,82%
Francesco Gerardi (Forza del Popolo): 0,65%
AGGIORNAMENTO ore 17:05 del 29/09
Oltre cento le sezioni scrutinate: 109 su 1.572, con Acquaroli avanti di cinque punti e mezzo su Ricci, in linea con le prime proiezioni diffuse a meno di un’ora dalla chiusura dei seggi. Queste le percentuali dei voti assegnati ai candidati presidenti, rilevate dall’Ufficio elettorale della Regione Marche.
Francesco Acquaroli (Più Marche): 51,17%
Matteo Ricci (Alleanza del Cambiamento): 45,42%
Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione): 1,03%
Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana e Popolare): 0,88%
Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano): 0,83%
Francesco Gerardi (Forza del Popolo): 0,67%
AGGIORNAMENTO ore 15:00 del 29/09
AGGIORNAMENTO ore 15:00 del 29/09
Inizio scrutinio: zero sezioni su 1.572. Queste le percentuali dei voti assegnati ai candidati presidenti, rilevate dall’Ufficio elettorale della Regione Marche.
Francesco Acquaroli (Più Marche): 0,00%
Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana e Popolare): 0,00%
Francesco Gerardi (Forza del Popolo): 0,00%
Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano): 0,00%
Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione): 0,00%
Matteo Ricci (Alleanza del Cambiamento): 0,00%
