Elezioni Regionali Marche 2025: a scrutinio in corso parla Ricci: “Complimenti ad Acquaroli” Segui lo spoglio delle schede in diretta su MarcheNotizie.info - Scrutinate 276 sezioni: Acquaroli al 51,43%

Chiuse alle ore 15 di lunedì 29 settembre le urne in tutte le Marche per le Elezioni Regionali 2025. Mentre si attende il primo dato ufficiale, relativo all’affluenza, è iniziato subito lo spoglio delle schede votate, da cui uscirà il nome del nuovo presidente della Regione Marche e la composizione del Consiglio Regionale.

Sono stati quasi immediatamente resi noti dalla Rai subito dopo la chiusura dei seggi i primi exit poll, che vedono avanti Francesco Acquaroli (coalizione di centrodestra) con una percentuale stimata tra il 48% e il 52%, seguito a poca distanza da Matteo Ricci (coalizione di centrosinistra) che si attesterebber tra il 46% e il 50%. Tutto aperto, quindi, almeno secondo queste stime, per la vittoria finale. Segue Lidia Mangani (PCI), accreditata tra lo 0% e il 2%.

Secondo La7, Acquaroli viaggerebbe tra il 53% e il 49%, Ricci tra il 45% e il 49%. SkyTG24 mette Acquaroli e Ricci nello stesso intervallo di preferenze racccolte: tra il 46% e il 50%.

L’affluenza in tutte le Marche, dato ufficiale, è al 50,01%.

AGGIORNAMENTO ore 17:40 del 29/09

Superate le 276 sezioni su 1.572, con Francesco Acquaroli avanti di oltre sei punti percentuali su Matteo Ricci, che si è presentato in diretta TV dopo circa due ore e mezza dalla chiusura dei seggi: “Ho telefonato al presidente Acquaroli per complimentarmi con lui e augurargli buon lavoro”.

Queste le percentuali dei voti assegnati ai candidati presidenti, rilevate dall’Ufficio elettorale della Regione Marche.

Francesco Acquaroli (Più Marche): 51,43%

Matteo Ricci (Alleanza del Cambiamento): 45,30%

Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione): 1,00%

Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano): 0,86%

Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana e Popolare): 0,78%

Francesco Gerardi (Forza del Popolo): 64%

AGGIORNAMENTO ore 17:20 del 29/09

Superate le 150 sezioni: 159 su 1.572, con Acquaroli avanti di oltre quattro punti percentuali su Ricci, in linea con le prime proiezioni diffuse in precedenza, a meno di un’ora dalla chiusura dei seggi. Queste le percentuali dei voti assegnati ai candidati presidenti, rilevate dall’Ufficio elettorale della Regione Marche.

Francesco Acquaroli (Più Marche): 50,50%

Matteo Ricci (Alleanza del Cambiamento): 46,11%

Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione): 1,01%

Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana e Popolare): 0,91%

Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano): 0,82%

Francesco Gerardi (Forza del Popolo): 0,65%

AGGIORNAMENTO ore 17:05 del 29/09

Oltre cento le sezioni scrutinate: 109 su 1.572, con Acquaroli avanti di cinque punti e mezzo su Ricci, in linea con le prime proiezioni diffuse a meno di un’ora dalla chiusura dei seggi. Queste le percentuali dei voti assegnati ai candidati presidenti, rilevate dall’Ufficio elettorale della Regione Marche.

Francesco Acquaroli (Più Marche): 51,17%

Matteo Ricci (Alleanza del Cambiamento): 45,42%

Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione): 1,03%

Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana e Popolare): 0,88%

Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano): 0,83%

Francesco Gerardi (Forza del Popolo): 0,67%

AGGIORNAMENTO ore 15:00 del 29/09

DATI RIFERITI A TUTTA LA REGIONE MARCHE – 0 sezioni su 1.572

