Le Marche alle urne per le Regionali 2025: come e quando si vota – VIDEO

Domenica 28 e lunedì 29 settembre oltre un milione e trecentomila cittadini chiamati a eleggere Consiglio e Presidente della Giunta

Politica
Elezioni Regionali Marche 2025

Domenica 28 e lunedì 29 settembre 1.325.689 cittadini marchigiani saranno chiamati ad eleggere il Consiglio ed il Presidente della Giunta regionale.

Per consentire il voto, le urne resteranno aperte il 28/09/2025 dalle 7:00 alle 23:00 ed il 29/09/2025 dalle 7:00 alle 15:00.

VIDEO – Come si vota

E’ disponibile anche una guida in PDF con le modalità di espressione del voto

La Regione Marche ha attivato due portali istituzionali dedicati a garantire ai cittadini un’informazione completa, trasparente e costantemente aggiornata su affluenze e risultati.

Il portale www.elezioni.marche.it raccoglie tutte le informazioni utili al voto: dalla normativa di riferimento alle istruzioni su come si vota, fino allo storico dei dati risultanti dalle precedenti tornate elettorali. Una sezione specifica, Elezioni trasparenti, mette inoltre a disposizione la documentazione ufficiale relativa ai curriculum e ai certificati penali dei candidati.

Per chi è interessato a seguire in tempo reale i dati ufficiali sull’affluenza ed i risultati progressivi dello spoglio dei voti, man mano che i seggi comunali concludono le operazioni di scrutinio, si ricorda che è disponibile il portale dati.elezioni.marche.it.

