Adesso AN
22°
Sabato
15° / 23°
Domenica
15° / 20°
Lunedì
16° / 22°
Martedì
14° / 21°
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

“Le discariche sono obsolete, insostenibili e ad alto impatto ambientale”

"La Regione Marche ha urgente necessità di affrontare la cronica carenza impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti"

83 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Incendio nella discarica di Fano

La Regione Marche ha urgente necessità di affrontare la cronica carenza impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti,

leggi tutto e commenta su SenigalliaNotizie.it

Redazione Marche Notizie
Redazione Marche Notizie
Pubblicato Venerdì 26 settembre, 2025 
alle ore 12:05
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni