MarcheNotizie.info
Chiuso tratto tra Loreto e Ancona Sud

Dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 settembre

Cronaca
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Loreto e Ancona sud, verso Ancona/Bologna.


Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Conero est”; si precisa che, con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta all’interno della suddetta area di servizio.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Loreto, seguire per SS16 Adriatica in direzione Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Ancona sud.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Giovedì 25 settembre, 2025 
alle ore 12:07
