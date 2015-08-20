Chiuso tratto tra Loreto e Ancona Sud
Dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 settembre
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Loreto e Ancona sud, verso Ancona/Bologna.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Conero est”; si precisa che, con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta all’interno della suddetta area di servizio.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Loreto, seguire per SS16 Adriatica in direzione Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Ancona sud.
