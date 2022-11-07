Settimana europea dello sport Conclusione il 30 settembre

Lanciata nel 2015 dall’Unione Europea, ogni anno dal 23 al 30 settembre la Settimana europea dello sport, promuove l’attività sportiva e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei.

L’Unione Sportiva Acli Marche APS, proprio in occasione della Settimana europea dello sport, rinnova l’invito a cittadini di ogni età a partecipare a un progetto di prevenzione della salute denominato “Salute in cammino” che viene portato avanti ininterrottamente da 12 anni nel territorio della Regione Marche.

Viene utilizzato lo strumento di una semplice camminata, della durata di circa un’ora e con un percorso di circa 5 chilometri, per combattere la sedentarietà ed utilizzare il movimento come un vero e proprio farmaco naturale.

“Investire in prevenzione – dicono i dirigenti di U.S. Acli Marche Aps – significa anche ridurre i costi sanitari a lungo termine”. Nella Provincia di Ascoli Piceno sono tre gli appuntamenti settimanali programmati. Il martedì a Monteprandone alle 21 (con partenza da Piazza dell’Unità), il mercoledì ad Ascoli Piceno alle 21 (con partenza da Piazza Immacolata) e il venerdì a San Benedetto del Tronto alle 21 (con partenza da Piazza Cristo Re a Porto d’Ascoli). Le camminate si svolgono in ogni periodo dell’anno (tranne in caso di pioggia e/o maltempo). La partecipazione è gratuita, per informazioni si può contattare il numero 3495711408. Nella provincia di Macerata, invece, gli appuntamenti settimanali sono due. Il 23 settembre si parte alle 21,30 da Sambucheto di Montecassiano (nel parcheggio della Pasticceria Paradiso) e il 30 settembre si parte alle 21,30 dal parcheggio della chiesa di Piediripa di Macerata. La partecipazione è gratuita, per informazioni si può contattare il numero 3482407754.