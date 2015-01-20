Coordinamento Marche per la Palestina: manifestazioni e sciopero il 22 settembre In programma un corteo ad Ancona, con azioni di protesta, mobilitazioni, assemblee: si chiede stop a rapporti con Israele

98 Letture Cronaca

Il 22 settembre dalle ore 16 presso via Mattei, zona Marina Dorica ad Ancona, il Coordinamento Marche per la Palestina organizza una manifestazione in solidarietà con la Resistenza Palestinese e con la Global Sumud Flottilla.

L’ iniziativa è parte di una campagna nazionale e internazionale coordinata con la Global Sumud Flottilla che sta navigando verso Gaza per portare aiuti umanitari e contestare lo stato di assedio che consente di mettere in atto il genocidio in corso.

Il corteo, che sarà partecipato da tantissime realtà regionali (associazioni, gruppi, movimenti, comitati da tutto il territorio marchigiano) è parte della mobilitazione articolata con lo sciopero generale lanciato dal CALP (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali) di Genova e dall’ USB (Unione Sindacale di Base) che invitano al blocco generalizzato delle attività economiche. L’ obiettivo è fare pressione sul governo e sulle aziende del nostro paese affinché interrompano ogni rapporto diplomatico economico militare e accademico con lo stato di Israele.

Ad Ancona le azioni di protesta inizieranno già dalla mattina con mobilitazioni studentesche e un’assemblea all’università di Economia (ex caserma Villarei) a partire dalle 11, di tutto il comparto scuola di aderire allo sciopero.