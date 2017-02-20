Ed eccoci finalmente a percorrere il ponte ciclopedonale che unisce Senigallia e Marotta…
Atteso e contestato, finanziato e inaugurato, e alla fine attraversato... - FOTO
Abbiamo percorso, poco dopo l’inaugurazione del 13 agosto, il nuovo ponte ciclopedonale che nell’ambito del progetto della Ciclovia Adriatica, collega Senigallia a Mondolfo, nello specifico Cesano a Marotta, permettendo il passaggio anche tra le province di Ancona e Pesaro.
