Sergio Cinelli è il nuovo presidente di Erap Marche
Subentra al dimissionario Saturnino Di Ruscio
263 Letture0 commenti
Il dott. Sergio Cinelli, 49 anni di Ascoli Piceno, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Erap Marche, Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica.
La nomina si è resa necessaria a seguito delle dimissioni dalla carica di Presidente del dott. Saturnino Di Ruscio del 4 agosto scorso.
Il consiglio di amministrazione è dunque attualmente composto da: Sergio Cinelli, Presidente. Consiglieri: Giovanni Angelini, Giulietta Capriotti, Saturnino Di Ruscio, Stefano Gatto, Anna Giacò, Andrea Petracci.
