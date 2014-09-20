Adesso AN
Sergio Cinelli è il nuovo presidente di Erap Marche

Subentra al dimissionario Saturnino Di Ruscio

Sergio Cinelli

Il dott. Sergio Cinelli, 49 anni di Ascoli Piceno, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Erap Marche, Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica.

La nomina si è resa necessaria a seguito delle dimissioni dalla carica di Presidente del dott. Saturnino Di Ruscio del 4 agosto scorso.

Il consiglio di amministrazione è dunque attualmente composto da: Sergio Cinelli, Presidente. Consiglieri: Giovanni Angelini, Giulietta Capriotti, Saturnino Di Ruscio, Stefano Gatto, Anna Giacò, Andrea Petracci.

