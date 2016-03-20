“Il ponte dell’ultim’ora, ma solo da Marotta, a Senigallia tutto tace”
Bomprezzi sull'ennesima inaugurazione del ponte sul Cesano: "solita sceneggiata elettorale, Senigallia non ha fatto i collegamenti in 5 anni"
193 Letture0 commenti
Oggi pomeriggio assisteremo all’ennesima inaugurazione (la quarta?) del ponte sul Cesano, guarda caso in piena campagna elettorale.
