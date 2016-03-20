Incendio Carbon Life, vigili del fuoco al lavoro anche il 12 agosto
Sono attualmente in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai rimasti e del raffreddamento dell’interno della struttura con acqua nebulizzata
188 Letture0 commenti
Proseguiranno anche nella giornata odierna, martedì 12 agosto 2025, le attività delle squadre dei Vigili del fuoco nell’incendio che ieri ha coinvolto il capannone adibito alla costruzione di imbarcazioni.
