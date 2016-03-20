Sipario sul Summer Jamboree 2025, altri record per i 25 anni del festival di Senigallia
Piene le piazze e i luoghi dell'evento, 157 artisti da 15 paesi, oltre 29 milioni di indotto sul territorio, successo mediatico e digitale
Si è conclusa ieri 10 agosto l’edizione numero 25 del Summer Jamboree, che ha registrato numeri da record mai toccati prima.
Decine di migliaia di persone hanno riempito ogni giorno fino all’orlo tutta la città di Senigallia, da Piazza Garibaldi, location del Main Stage con i grandi concerti, alla Rocca Roveresca e Piazza del Duca, passando per la novità di Piazza Roma con la pista dell’Airstream Dance Corner.
