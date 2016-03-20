Anziani non autosufficienti e persone con demenze: nuove tariffe residenze protette Regione Marche ha aggiornato dal 1° luglio 2025 le quote sanitarie giornaliere: "Risposta importante alle famiglie"

Soddisfare la crescente domanda di assistenza agli anziani non autosufficienti. Accogliere la sfida dell’invecchiamento della popolazione attraverso risposte tecnico-organizzative del sistema sociale e sanitario che evitino l’ospedalizzazione e prediligano interventi sul territorio mirati alla prevenzione, alla riabilitazione, alle facilitazioni ambientali, al sostegno economico, sociale e motivazionale dell’anziano e della sua famiglia, nel contesto di vita.

Con questi obiettivi la Giunta regionale ha intrapreso una revisione organica del sistema della residenzialità per anziani che ha preso avvio attraverso il riconoscimento di un incremento tariffario a partire dal 01/01/2023.

“Con l’aggiornamento delle tariffe relative alle residenze protette diamo una risposta importante alle famiglie delle persone anziane non autosufficienti e con demenze – dichiara il vice presidente e assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini – interveniamo a sostegno del costo della retta”.

L’aggiornamento tariffario rientra nell’ambito della pianificazione strategica regionale 2025-2027 ‘Progetto Multileva per la residenzialità socio-sanitaria e sociale’, condiviso il 23 giugno scorso tra Regione Marche, OOSS e Rappresentanza degli Enti Gestori, al fine di garantire un supporto alle imprese e alle famiglie nell’ambito della residenzialità sanitaria, sociosanitaria e sociale.

A partire dal 1 luglio 2025, per le Residenze protette per anziani non autosufficienti la quota sanitaria giornaliera per posto letto da 37,70 € passa a 40,57 € con un incremento di 2,87 €. Per le Residenze protette per persone con demenze, dai 50,63 € dell’attuale quota sanitaria giornaliera per posto letto si raggiungono i 54,48 € con un aumento di 3,85€.

Sempre nell’ambito del ‘Progetto Multileva’, la Regione Marche, per supportare ulteriormente le famiglie, prevede un budget complessivo di 9,7 milioni nel biennio 2026/2027 per l’emissione di voucher a sostegno del costo della retta. I voucher saranno erogati alla famiglia della persona ospitata nelle strutture residenziali autorizzate sanitarie, sociosanitarie e sociali in cui è presente il vincolo obbligatorio della compartecipazione di spesa. Il voucher mensile, del valore minimo di 250,00 €, verrà assegnato in base al livello Isee della persona/del nucleo familiare.