Ecco i gironi della B Interregionale di basket
Ben 7 marchigiane coinvolte
Usciti finalmente i calendari di serie B Interregionale che vedono impegnate nel girone D della Conference Centro ben sette squadre
