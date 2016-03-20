Ultima seduta del Comitato per la Valutazione delle Politiche Regionali delle Marche La presidente Manuela Bora ringrazia quanti hanno contribuito al buon funzionamento dell'organo istituzionale

Si è svolta giovedì 7 agosto l’ultima seduta del Comitato per le Valutazioni delle Politiche Pubbliche dell’Assemblea Legislativa delle Marche, un organo che negli ultimi anni ha rappresentato un punto di riferimento per il monitoraggio, l’analisi e il miglioramento dell’azione amministrativa regionale.

Nel corso della seduta odierna si è discussa la proposta di legge sulla fertilità, presentata dal Gruppo PD.

“La proposta nasce dalla volontà di promuovere politiche attive e concrete a sostegno della fertilità, tema centrale per il futuro demografico e sociale della nostra regione” ha dichiarato la Presidente Manuela Bora, sottolineando l’importanza di un approccio multidisciplinare e strutturato.

Nel corso della seduta, la Presidente ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alle precedenti Presidenti del Comitato, Anna Casini e Jessica Marcozzi, per il lavoro svolto e per il contributo offerto nel consolidare il ruolo del Comitato all’interno del Consiglio Regionale.

“L’auspicio – ha concluso Bora – è che il Comitato possa continuare nei prossimi anni a rappresentare uno strumento sempre più utile di raccordo e confronto tra Consiglio e Giunta regionale, contribuendo alla valutazione e al miglioramento delle politiche regionali in modo trasparente e partecipato.”

La chiusura dei lavori rappresenta l’occasione per ringraziare i componenti del Comitato, i funzionari dell’Assemblea Legislativa e tutti gli attori coinvolti che, con professionalità e impegno, hanno contribuito al buon funzionamento di questo importante strumento di valutazione democratica.