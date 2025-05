Nuovo impulso all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria con la possibilità di autorizzare l’utilizzo di ulteriori posti letto Lo garantisce la Regione Marche

Nuovo impulso all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria con la possibilità di autorizzare l’utilizzo di ulteriori posti letto residenziali e posti semi residenziali.

La giunta regionale ha approvato un’importante misura per rispondere alle urgenti necessità di assistenza sanitaria e sociosanitaria nel territorio, attivando l’iter normativo per rendere disponibili un ulteriore numero di posti letto/posti (pari a 218 posti letto e 48 posti) rispetto a quelli già definiti nel 2017.

Considerando che sono trascorsi più di sette anni e che la pandemia Covid-19 ha modificato significativamente i bisogni di salute e socio-sanitari del territorio, la Regione ha deciso di dare una risposta alle esigenze urgenti espresse dai territori, in attesa che l’iter per l’approvazione del nuovo atto di fabbisogno dell’assistenza residenziale e semi-residenziale sia completato.

“Il provvedimento – afferma il presidente della Regione Francesco Acquaroli – conferma l’impegno concreto della Regione per potenziare e migliorare i servizi socio-sanitari delle comunità locali. È un segnale forte di attenzione e vicinanza alle necessità emergenti, soprattutto dopo i difficili anni della pandemia, che hanno reso ancora più evidente il bisogno di risposte veloci ed efficaci”.

“Questa iniziativa – spiega il vicepresidente della giunta e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – rappresenta un passo fondamentale per garantire un’assistenza adeguata e tempestiva ai cittadini marchigiani, in linea con le mutate esigenze del territorio e le direttive nazionali”.

Il nuovo atto di fabbisogno sarà coerente con il “Decreto Concorrenza” in materia di valutazione delle attività erogate per qualità, sicurezza e appropriatezza per l’accreditamento e gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie.

I posti/posti letto autorizzati sono congrui con le esigenze urgenti già espresse dagli Enti in riferimento alla domanda di salute e all’offerta di assistenza territoriale e sono compatibili con le domande di autorizzazione ricevute dal 2023 ad oggi, per le quali era stato espresso parere di compatibilità negativo rispetto al fabbisogno della DGR 1105/2017.

Le istanze precedentemente presentate, dovranno essere ripresentate entro il 31 agosto 2025, e riguardano le strutture presenti nei comuni di Mondavio, Montefiore dell’Aso, Falconara Marittima, Sant’Elpidio a Mare, Senigallia, Pesaro, Vallefoglia, Frontino, Monte Cerignone, San Benedetto, San Bartolo – Terre Roveresche e Pergola.