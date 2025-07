I grandi del jazz in concerto ad Ancona Tre giorni di festival dal 16 al 18 luglio

Con Jazzin’@Anfiteatro, in programma dal 16 al 18 luglio nella straordinaria cornice dell’Anfiteatro Romano di Ancona, entra nel vivo la seconda fase di “Here, There, Everywhere”, la rassegna estiva ideata da Spaziomusica per Ancona Estate 2025. Dopo l’ampia apertura diffusa tra Mole Vanvitelliana e Terrazza Moroder, il focus si concentra ora su un luogo unico per valore storico e forza evocativa, che accoglie tre concerti di assoluto rilievo internazionale. Una tappa centrale della programmazione, pensata per coniugare l’eccellenza artistica con la valorizzazione del patrimonio culturale, e offrire al pubblico un’esperienza immersiva, in cui la musica dialoga con lo spazio e con il tempo. Nel percorso che conduce all’Anfiteatro, la rassegna prosegue intanto anche nel cuore del centro storico, con due appuntamenti a ingresso libero che portano sul palco di Piazza del Papa l’energia e la freschezza delle nuove generazioni del jazz americano. Venerdì 11 luglio sarà la volta della Jazzhouse Kids di New York, realtà didattica tra le più dinamiche degli Stati Uniti, mentre sabato 15 luglio arriverà il pluripremiato ensemble vocale della George Mason University, guidato dal dottor Darden Purcell. Mercoledì 16 luglio – Anfiteatro Romano – ore 21,30 DANILO PEREZ TRIO Danilo Perez, pianoforte; John Patitucci, contrabbasso; Adam Cruz, batteria Al centro di questa formazione straordinaria troviamo Danilo Perez, pianista panamense classe 1965 dalla tecnica cristallina e dalla sensibilità compositiva raffinata. La sua carriera lo ha portato a collaborare con alcune delle più grandi leggende del jazz, da Dizzy Gillespie a Wynton Marsalis, fino a diventare membro stabile del leggendario quartetto di Wayne Shorter. Non solo musicista di rara qualità, Perez è anche Artista per la Pace UNESCO e Ambasciatore culturale della sua Panama, testimoniando un impegno che va ben oltre la sola dimensione artistica. Ad accompagnarlo troviamo John Patitucci al contrabbasso, virtuoso riconosciuto sia nel basso acustico che elettrico, che ha prestato il suo talento a giganti della musica come Chick Corea, Pat Metheny e Herbie Hancock. Completa la formazione Adam Cruz alla batteria, musicista dalla versatilità impressionante che ha saputo adattare il suo stile a collaborazioni con artisti diversissimi, da McCoy Tyner a Pharoah Sanders. Giovedì 17 luglio – Anfiteatro Romano – ore 21,30 JOE LOVANO & THE MARCIN WASILEWSKI TRIO Joe Lovano, sax tenore; Marcin Wasilewski, pianoforte; Slawomir Kurkiewicz, contrabbasso; Michal Miskiewicz, batteria

Joe Lovano, leggendario sassofonista italo-americano nato a Cleveland nel 1952, si esibisce per la prima volta ad Ancona Jazz insieme al celebre trio del pianista polacco Marcin Wasilewski.

Figlio di immigrati siciliani, è considerato uno dei più grandi jazzisti contemporanei. La sua carriera vanta collaborazioni con giganti come Woody Herman, McCoy Tyner, Michael Brecker e Tony Bennett, oltre a venticinque album per la prestigiosa Blue Note. Musicista dalla curiosità inesauribile, Lovano dimostra una straordinaria capacità di esplorare territori sonori diversi mantenendo sempre la sua identità artistica. Il trio di Wasilewski, attivo da oltre trent’anni con la stessa formazione, ha raggiunto una coesione musicale straordinaria. Già sezione ritmica del compianto trombettista Tomasz Stanko, il gruppo si è affermato per il lirismo e il senso profondo della bellezza che caratterizza la propria musica. Dalla collaborazione tra questi artisti è nato “Homage”, disco per la tedesca ECM che verrà presentato in questa occasione. Il suono robusto e vellutato di Lovano si fonde perfettamente con la poetica del trio polacco, promettendo una delle vette artistiche del panorama musicale attuale. La serata è realizzata in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma per commemorare la liberazione di Ancona del 18 luglio 1944.

Venerdì 18 luglio – Anfiteatro Romano – ore 21,30

SIMONA MOLINARI QUINTET “LA DONNA E’ MOBILE”

Simona Molinari, voce; Chiara Lucchini, sax alto, sax soprano, flauto; Sade Mangiaracina, pianoforte, tastiere; Elisabetta Pasquale, basso elettrico; Francesca Remigi, batteria

Simona Molinari, artista poliedrica che spazia tra pop e jazz, vanta una carriera ricca di riconoscimenti: sette album, collaborazioni con Andrea Bocelli, Al Jarreau e Ornella Vanoni, esibizioni al Blue Note di New York e al teatro Estrada di Mosca. Attrice nel film “C’è tempo” di Veltroni, ha firmato la sigla de “I delitti del BarLume” e vinto prestigiosi premi, tra cui il Tenco 2022 e il Callas di New York 2024. Il nuovo progetto celebra non solo le interpreti ma anche le compositrici, attraverso un viaggio musicale che dall’aria lirica che dà il titolo al concerto spazia fino al pop di Billie Eilish, passando per Lucio Dalla e Milly. Un repertorio imprevedibile che evidenzia la ricchezza e la versatilità dell’espressione femminile in musica. Ad accompagnarla un quintetto tutto al femminile di eccellenti musiciste, tra cui spicca la formidabile batterista Francesca Remigi, già apprezzata dal pubblico di Ancona Jazz lo scorso anno con il polacco O.N.E. Quartet. Un finale d’eccezione che promette di emozionare e sorprendere.

Info e biglietti

Abbonamento per tutte e tre le serate: € 60,00

Biglietti singoli: € 25,00 (ridotto € 22,00)

Prevendite presso Casa Musicale (Ancona, C.so Stamira 68)

Online su: www.vivaticket.it