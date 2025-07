Scuola Marche, INVALSI 2025: risultati record Tra i primi posti nell'Invalsi 2025, in particolare alla primaria e alla secondaria di primo grado nelle prove di Italiano e Matematica

La Regione Marche si conferma un polo di eccellenza nel panorama scolastico nazionale, distinguendosi regolarmente tra le prime posizioni nelle rilevazioni INVALSI.

Questi risultati, che spaziano dai vari gradi di istruzione, evidenziano una qualità didattica diffusa e un impegno costante da parte di studenti, docenti e istituzioni scolastiche. La capacità delle Marche di raggiungere e mantenere standard elevati nelle competenze fondamentali come Italiano, Matematica Inglese e, per la prima volta, le competenze digitali , testimoniata dai dati INVALSI, riflette l’efficacia delle strategie educative adottate e un ambiente scolastico che favorisce l’apprendimento e la crescita.

I dati eccezionali emergono dal Rapporto Nazionale INVALSI 2025, presentato nell’Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari presso la Camera dei Deputati. L’evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali di primo piano, tra cui il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il Presidente INVALSI, Roberto Ricci, e i vertici degli Uffici Scolastici Regionali.

Questo traguardo storico è una chiara testimonianza dell’eccellenza del sistema educativo primario marchigiano e della profonda dedizione che anima il nostro personale scolastico. Il risultato raggiunto è frutto di un impegno costante e sinergico da parte di studenti, docenti, dirigenti scolastici e famiglie, che ogni giorno lavorano per costruire un futuro di qualità per le nuove generazioni.

“Siamo immensamente fieri dei nostri studenti e del lavoro eccezionale svolto nelle scuole primarie marchigiane,” ha dichiarato il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Donatella D’Amico. “Questi risultati INVALSI non sono solo numeri, ma il riflesso di un investimento continuo nella qualità dell’insegnamento, nella professionalità dei nostri educatori e in un ambiente di apprendimento stimolante. Essere al vertice in Italia nelle materie fondamentali conferma la bontà delle nostre politiche educative e ci spinge a fare sempre meglio.”

da Ufficio Scolastico Regionale per le Marche