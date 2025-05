I Big One ripropongono con classe il mito dei Pink Floyd ad Ancona Le Foto dell'applaudito concerto alle Muse del 23 maggio

Quasi 3 ore di emozioni e spettacolo puro tra immagini e soprattutto musica il 23 maggio alle Muse per il concerto dei Big One, una delle più qualificate cover band dei Pink Floyd a livello europeo.

Il gruppo formatosi a Verona nel 2005 ha proseguito il suo tour strappando applausi a scena aperta nel teatro anconetano, non esaurito in ogni ordine di posti ma comunque con un buon pubblico.

sono ancora un gruppo di riferimento per chi ama il rock, anche tra le giovani generazioni. Un pubblico soprattutto entusiasta, composto non solo da adulti perché i Pink Floyd, nonostante non esistano più ormai da decenni,

I Big One hanno inizialmente omaggiato The Division Bell, praticamente l’ultimo album in studio realizzato nel 1994 con il gruppo che era già da tempo orfano di Roger Waters ma aveva ancora la sensibilità unica alle tastiere del grande Richard Wright, mai a sufficienza riconosciuto nella sua grandezza quando invece il tappeto sonoro – davvero unico quello della band inglese – deve davvero molto al tastierista, scomparso nel 2008.