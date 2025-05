Matteo Ricci: “La giunta Acquaroli nelle Marche ha fallito su tutto” Il candidato PD alla presidenza regionale interviene sul caso del pensionato identificato dalla Polizia a Macerata

“Identificare un pensionato per una protesta pacifica è il segno di un fallimento: la giunta Acquaroli ha smantellato la sanità marchigiana e ora reprime chi chiede solo dignità”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della regione Marche, commenta quanto accaduto a Macerata, a Francesco Migliorelli, pensionato ed ex sindacalista, che dopo aver ha atteso sei giorni su una barella al pronto soccorso prima di essere ricoverato, ha affisso un cartello di protesta, pacifico e civile.

“Invece di ricevere ascolto, è stato identificato dalla polizia – dice Ricci – siamo arrivati al paradosso: dopo cinque anni di governo regionale della destra, in cui la sanità pubblica è stata sistematicamente indebolita, chi denuncia il disagio viene trattato come un problema di ordine pubblico – aggiunge – la loro gestione fallimentare si somma ora all’arroganza del silenzio e alla repressione del dissenso”.

“La giunta Acquaroli ha promesso efficienza e risultati. Ha invece prodotto liste d’attesa interminabili, ospedali chiusi o in sofferenza e personale sanitario lasciato solo – dichiara Ricci – oggi ci troviamo davanti a un cittadino che non protesta per interesse personale, ma per tutti. La risposta? L’identificazione, come se difendere il diritto alla salute fosse una colpa”.

“Francesco Migliorelli merita rispetto, non intimidazioni. E i marchigiani meritano una sanità all’altezza della loro dignità. Nei prossimi giorni andrò a trovarlo per portargli la mia solidarietà – afferma Ricci – quanto accaduto rappresenta l’ennesimo segnale che nelle Marche c’è bisogno di un cambiamento, a partire dal tema sanitario, perché un’altra sanità è possibile. Una sanità che ascolta, che cura, che rispetta. Una sanità pubblica, universale, accessibile e giusta”.