Marche, nuova allerta meteo da parte della Protezione Civile Validità dalle ore 00 alle ore 24 del 12 novembre

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse valido per tutte le Marche per mare mosso e vento forte valido dalle ore 00 alle ore 24 del 12 novembre. Contestualmente è stata emessa un’allerta gialla per temporali.





La presenza di una struttura depressionaria sul Mediterraneo determinerà piogge diffuse anche sulle Marche, associate a un rinforzo della ventilazione e del moto ondoso.

L’avviso prevede venti da sud-est, con raffiche fino a burrasca forte, e mare molto mosso o agitato, con onda proveniente da sud-est e possibili mareggiate lungo l’intero litorale.