Marche tra le regioni virtuose per i trapianti Nei primi posti in Italia con 30 donatori per milione abitanti

Con 1.077 trapianti d’organo effettuati dal 2005 ad oggi le Marche si situano tra le regioni più virtuose d’Italia in questo campo.



E’ quanto emerge dal convegno annuale del Nord Italia Transplant program (NITp) svoltosi ad Ancona e promosso dal Centro Regionale Trapianti Marche, dalla Regione Marche e dall’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona.

Si attestano intorno ai 30 i donatori effettivi per milione di abitanti nelle Marche, ponendo la regione sempre tra i primi quattro o cinque posti tra quelle italiane. In particolare, secondo quanto diffuso dal direttore della Clinica di Chirurgia Epatobiliare, Pancreatica e dei trapianti Marco Vivarelli, quasi la metà dei trapiantati proviene da fuori regione e cresce il numero dei trapianti con esito positivo su soggetti con problematiche complesse come neoplasie, positività all’Hiv, epatiti acute e fulminanti e trombosi della vena portale.