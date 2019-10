Marche, allerta maltempo valida per tutta la regione La Protezione civile ha diffuso un bollettino valido dalle ore 14 alle 24 per la giornata del 2 ottobre

138 Letture Cronaca

L’estate 2019 nella giornata del 2 ottobre andrà ufficialmente in archivio. Il bel tempo con cui si è presentato l’autunno ha le ore contate. A certificarlo anche un allerta meteo diffusa dalla Protezione Civile e valida per tutta la regione: allerta gialla per temporali e rovesci dalle ore 14 alle 24 della giornata del 2 ottobre.



La perturbazione Atlantica che entro giovedì attraverserà l’Italia da Nord a Sud porterà in dote con sé piogge, temporali e un calo delle temperature anche di oltre 8 gradi: “La stabilità atmosferica e il caldo anomalo di questi giorni hanno le ore contate – afferma il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara -. I primi segnali di cambiamento si avranno già domani con un progressivo aumento della nuvolosità al Nord e sulle regioni tirreniche. In nottata piogge e rovesci sono in arrivo su Alpi, Prealpi, Friuli Venezia Giulia, Piemonte orientale, Lombardia e Liguria, anche a sfondo temporalesco su quest’ultima regione. Nel resto d’Italia il tempo sarà ancora stabile e caldo, in attesa che arrivi il maltempo anche lì”.

“Il maltempo sarà accompagnato da un calo delle temperature che porrà fine al caldo anomalo di questi giorni su diverse aree d’Italia. Nello specifico mercoledì il calo termico sarà avvertibile soprattutto sul Nordest, giovedì su gran parte del Centrosud ma in modo particolare lungo le regioni adriatiche, dove si potranno perdere anche oltre 6-8 gradi. Le temperature notturne potranno così scendere anche sotto i 10-12 gradi sulle aree interne del Centronord. Da segnalare infine il vento che soffierà a tratti forte, dapprima di Libeccio e Scirocco, da giovedì di Maestrale, Tramontana e Grecale, con mari molto mossi». Secondo invece i meteorologi di Meteo Expert- Meteo.it, il calo termico in questi giorni sarà anche di oltre 10 gradi, dopo «un mese di settembre in cui le temperature registrate sono state di 4-5 gradi oltre la media, complici l’alta pressione presente sul Mediterraneo e le miti correnti atlantiche che scorrono sul suo bordo settentrionale”.