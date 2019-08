Mangialardi (Anci Marche): “Programmiamo gli interventi antincendio nelle scuole” Sicurezza nelle scuole: soddisfazione per piano straordinario triennale che dà tempo ai sindaci per adeguarsi

108 Letture Politica

“L’approvazione del decreto Cultura conteneva l’emendamento Anci sulla programmazione degli interventi antincendio nelle scuole, accompagnato da risorse che, se erogate rapidamente, consentiranno di pianificare interventi triennali per la messa in sicurezza”.

A dirlo è Maurizio Mangialardi, Presidente di Anci Marche e coordinatore nazionale dei Presidenti delle Anci regionali. La disposizione normativa sostenuta da Anci e accolta nel DL Cultura prevede un piano straordinario triennale che individua almeno fino al 31 dicembre 2021, il termine stabilito per l’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio, così da dare ai sindaci un tempo congruo per gli interventi necessari, anche in considerazione delle importanti risorse che il Ministero si appresta ad erogare per l’edilizia scolastica. E’ importante lo stanziamento di risorse mirate alla sicurezza antincendio, attraverso un piano da attuare nel periodo 2019-2021, coerente con la programmazione triennale nazionale.

“Questo risultato – ha riconosciuto Mangialardi elogiando il lavoro dell’Anci – è stato reso possibile grazie alla proficua collaborazione dell’Associazione dei Comuni con il Ministero dell’Istruzione. “Abbiamo davanti a noi un triennio in cui i Comuni, specialmente i più piccoli, potranno programmare la messa in sicurezza delle scuole dal punto di vista dell’antincendio e l’adeguamento alla normativa più recente”. “Si tratta di un risultato notevole”.