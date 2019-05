Confapi, incontro su welfare e contratti Il 28 maggio a Civitanova Marche

Confapi, Cgil, Cisl e Uil organizzano per martedì 28 maggio dalle ore 16 all’Hoel Cosmopolitan di Civitanova M. un incontro sul tema: “Enfea, bilateralità e welfare nei contratti Confapi”.

Si tratta di una sessione formativa che punta a presentare i vantaggi per le aziende associate e per i loro dipendenti dall’utilizzo delle prestazioni ENFEA, ente bilaterale costituito da Confapi e dalle principali sigle sindacali. Per i lavoratori dipendenti, ad esempio, è previsto un contributo alle spese di istruzione dei figli dal nido fino all’università mentre per le aziende c’è la disponibilità di fondi dedicati per la formazione esterna dell’apprendista, la conferma in servizio dell’apprendista, l’inserimento di lavoratori disabili, la formazione delle lavoratrici al rientro dalla maternità, l’acquisto di defibrillatori da tenere in azienda.

All’incontro introdotto da Michele Mencarelli, Presidente di Confapi Ancona e Riccardo Russo, Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Macerata seguirà, tra gli altri, quello di Giuseppe Briano, Vice Presidente Nazionale Enfea.

Le conclusioni saranno affidate a Massimo Giacchetti della Cisl in rappresentanza anche di Cgil e Uil. La Confapi Ancona sarà rappresentata anche dal vice presidente Mauro Barchiesi e da Roberto Torretti, referente Confapi per la provincia di Fermo.